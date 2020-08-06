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Памятную доску Герою Советского союза установили в Тобольском районе

Общество, 18:32 06 августа 2020

администрации Тобольского района

Мемориальную доску Герою Советского союза Алексею Мельникову установили в с. Овсянниково Тобольского района. В церемонии открытия памятника принял участие глава муниципалитета Леонид Митрюшкин, ученики овсянниковской школы, сообщает пресс-служба администрации района.

Алексей Иванович Мельников служил старшим разведчиком-наблюдателем тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии на Украинском фронте. Отличился во время освобождения Польши. В 1945 году Алексей Мельников одним из первых переправился через Одер и корректировал огонь одного из дивизионов бригады по немецким войскам, что способствовало успешному захвату и удержанию плацдарма на западном берегу реки. В рукопашной схватке он уничтожил четырех фашистов.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за форсирование Западной Двины, прочное закрепление плацдарма на ее берегу, за образцовое выполнение боевых заданий и проявленную при этом отвагу ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Памятную доску установили на фасаде сельской школы, где учился герой. В школьном музее хранятся портрет и парта, за которой он сидел.

администрации Тобольского района администрации Тобольского района ﻿

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# Герой Советского Союза , Тобольский район

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