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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более тысячи новорожденных появились на свет в Тюмени в июле

Общество, 18:21 06 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 165 малышей родились в Тюмени в июле, сообщает комитет ЗАГС администрации города.

Всего за семь месяцев 2020 года в областном центре появились на свет 7 тыс. 514 младенцев, по сравнению с таким же периодом 2019 года это больше на 123 малыша.

Несмотря на ограничительные мероприятия, 915 тюменских пар в июле сыграли свадьбы. За семь месяцев в Тюмени было создано 2 тыс. 676 семей.

Напомним, с 4 августа по решению оперативного штаба на процедуре бракосочетания в ЗАГСе могут присутствовать до 10 человек. Об рассказал губернатор Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях. Помимо молодоженов и работника ЗАГСа гостями торжественной церемонии могут стать родители жениха и невесты, свидетели и фотограф.

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# Александр Моор , бракосочетание , ЗАГС , новорожденные , рождаемость , свадьбы

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