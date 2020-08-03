Тюменским молодоженам разъяснили новые послабления по COVID

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На процедуре бракосочетания в ЗАГСе смогут присутствовать до 10 человек. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба Тюменской области 3 августа.

Об этом жителям региона рассказал губернатор Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях.

"Действительно, у нас действовал режим, когда на процедуре бракосочетания могли присутствовать только четыре человека. Думаю, это неправильно, когда родители ожидают на крыльце и не видят этот важный в жизни детей момент. Поэтому на штабе мы этот вопрос рассмотрели и единогласно приняли решение – увеличить количество лиц, которые могут присутствовать на бракосочетании до десяти человек", - рассказал Александр Моор.

Таким образом, помимо молодоженов и работника ЗАГСа на бракосочетании смогут присутствовать родители с обеих сторон, свидетели и фотограф.

Любовь Голышева