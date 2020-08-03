  • 3 августа 20203.08.2020понедельник
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским молодоженам разъяснили новые послабления по COVID

Общество, 19:14 03 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На процедуре бракосочетания в ЗАГСе смогут присутствовать до 10 человек. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба Тюменской области 3 августа.

Об этом жителям региона рассказал губернатор Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях.

"Действительно, у нас действовал режим, когда на процедуре бракосочетания могли присутствовать только четыре человека. Думаю, это неправильно, когда родители ожидают на крыльце и не видят этот важный в жизни детей момент. Поэтому на штабе мы этот вопрос рассмотрели и единогласно приняли решение – увеличить количество лиц, которые могут присутствовать на бракосочетании до десяти человек", - рассказал Александр Моор.

Таким образом, помимо молодоженов и работника ЗАГСа на бракосочетании смогут присутствовать родители с обеих сторон, свидетели и фотограф.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , бракосочетание , ЗАГС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 03.08.2020Тюменским молодоженам разъяснили новые послабления по COVID
18:16 03.08.2020#Тюменскоелето объединило более одиннадцати тысяч школьников
17:54 03.08.2020Житель Казанского оплатил долг по алиментам, чтобы получить новую работу
17:32 03.08.2020В России изменили порядок признания жилья непригодным из-за ЧС