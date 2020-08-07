Два лесных пожара потушили в регионе за сутки

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Четыре лесных пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки. Два возгорания ликвидированы в Абатском и Нижнетавдинском лесничествах, сообщает региональный департамент лесного комплекса 7 августа.

Ведется ликвидация двух пожаров в Абатском и в Уватском районах. Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области произошло 189 лесных пожаров.

7 и 8 августа IV класс пожарной опасности ожидается в Ишимской и Тюменской авиазонах.