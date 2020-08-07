Тобольские стрелки получат обновленный тир

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Началась реконструкция здания тира в 7 микрорайоне Тобольска. Подрядчик отремонтирует кровлю, заменит электрику, уложит качественное мягкое покрытие, обошьет стены.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Стрелковая галерея тоже качественно изменится – будет смонтирован новый огневой рубеж, пулеулавливатель и выполнено специальное покрытие стен. После ремонта будут учтены все требования программы "Доступная среда". Появится пандус, будут расширены дверные проемы. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья будут комфортно чувствовать себя в пространстве и в полной мере использовать функционал объекта", - рассказал глава города.

Ежегодно тобольский стрелковый тир посещают более тысячи человек. В основном это трудовые коллективы, участник проекта "Готов к труду и обороне!", спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся образовательных учреждений и сборные городские команды по полиатлону и по пулевой стрельбе. Около 50 человек ежегодно становятся участниками областных соревнований. Также после ремонта на спортивном объекте будут проводить занятия воспитанники ВСМЦ "Россияне".

Анжела Лебедева