Тюменских волонтеров приглашают в школу ответственных доноров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских волонтеров приглашают пройти образовательный курс "Школа ответственных доноров 2.0".

Как пояснили ИА "Тюменская линия" в добровольческом движении Тюменской области, курс разделен на три части, в которые входят 13 видеоуроков и онлайн-тесты.

Участники программы изучат историю донорства в России, узнают о том, какой путь должен пройти донор, чтобы сдать кровь, кто такой ответственный донор, и какими качествами он должен обладать.

Кроме того, волонтеры освоят медицинские аспекты донорства крови и ее компонентов, изучат вопросы, касающиеся правовой базы донорства в России, поговорят об особенностях работы с населением.

Обучающий курс создан специально для волонтеров старше 16 лет, которые будут заниматься популяризацией донорства крови и гемопоэтических стволовых клеток. Пройти обучение могут и доноры.

Для успешного прохождения курса необходимо внимательно просмотреть все видеоролики, ознакомиться с дополнительными материалами к урокам, правильно ответить на вопросы после каждого урока, а затем пройти итоговое тестирование.

Обучающий курс доступен на сайте edu.dobro.ru.

Любовь Голышева