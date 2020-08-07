В Тюмени назвали лучшего полицейского-кинолога

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Старший сержант тюменской полиции Елена Семенова признана лучшей в своей работе. Ее четвероногий напарник - бельгийская овчарка Реттунг Динст Воланд работает по розыску следов человека, сообщает УМВД по Тюменской области.

В сентябре 2019 года Елена и Воланд принимали участие в чемпионате МВД России по многоборью кинологов и заняли второе место.

Тандему три с половиной года. Воспитанию своего напарника Екатерина Семенова уделяет много времени, ведь от профессионализма служебной собаки зависит раскрытие преступлений. Так, в мае Елена и Воланд в составе следственно-оперативной группы помогли в задержании молодых тюменцев, причастных к совершению кражам из автомобилей.