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В Тюмени назвали лучшего полицейского-кинолога

Общество, 17:30 07 августа 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Старший сержант тюменской полиции Елена Семенова признана лучшей в своей работе. Ее четвероногий напарник - бельгийская овчарка Реттунг Динст Воланд работает по розыску следов человека, сообщает УМВД по Тюменской области.

В сентябре 2019 года Елена и Воланд принимали участие в чемпионате МВД России по многоборью кинологов и заняли второе место.

Тандему три с половиной года. Воспитанию своего напарника Екатерина Семенова уделяет много времени, ведь от профессионализма служебной собаки зависит раскрытие преступлений. Так, в мае Елена и Воланд в составе следственно-оперативной группы помогли в задержании молодых тюменцев, причастных к совершению кражам из автомобилей.

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