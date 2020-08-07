Герои мультфильмов развлекут юных викуловчан на досуговой площадке Дома культуры

| Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте

Программа досуговой площадки Викуловского Дома культуры 7 августа будет посвящена мультфильмам. Аниматоры ждут юных викуловчан на площадку с 17 до 19 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

"За июль к нам на площадки пришли 388 человек. Из них 172 - побывали впервые. Досуговые площадки в этом году проходили 8 по 31 июля три раза в неделю и только на свежем воздухе. До 40 и более человек посещали площадку в день. Работа нашей площадки продолжится до 14 августа", - сказала она.

Работники учреждения культура во время общения с детьми соблюдают все нормы санитарной безопасности. Аниматоры и вожатые работают в масках, перчатках. Детям обрабатывают руки санитайзером. Ведут журнал учета посетителей. Используют реквизит, который возможно обработать.

"Тематика площадок разная. С 17 до 18 часов – костюмированная театрализованная программа. У нас были Карамелька из мультфильма "Три кота", была народная программа, работала Изостудия, Микки Маусы приходили в гости к детям", - говорит Анастасия Волкова.

7 августа программа площадки при Викуловском ДК будет посвящена мультфильмам. В понедельник ребят ждет интерактивная программа "Шар-шоу". Главная героиня Надуваша с воздушными шарами встретит гостей, будет из развлекать, проводить творческие состязания. В среду юные викуловчане пообщаются с миньонами. 14 августа пройдет завершающая программа "Волшебная карусель". Как заметили организаторы летнего отдыха, по признанию посетителей – детей разного возраста – площадка Дома культуры – это место настоящего праздника.

Анжела Лебедева