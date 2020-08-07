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Роспотребнадзор: на улицах Тюмени изъято более трех тысяч килограммов продукции

Общество, 15:41 07 августа 2020

Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Более 3 тыс. 300 кг фруктов, овощей и ягод изъяли сотрудники Роспотребнадзора в местах несанкционированной торговли на улицах Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

С конца июля 2020 года за нарушение требований законодательства составлено 36 административных протоколов. Реализуемая продукция изъята из оборота.

Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от покупок в местах несанкционированной торговли. К таким местам относятся остановки транспорта, вокзалы, территории, примыкающие к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов.

Приобретая продукты у частных лиц в несанкционированных местах, граждане подвергают себя и своих близких неоправданному риску. Торговля в несанкционированных местах осуществляется лицами не прошедшими медицинского освидетельствования, гигиенического обучения в установленном порядке. Продавцы, как правило, не используют маски, подвергая опасности здоровье покупателей. Реализуемая продукция не имеет необходимых документов о ее происхождении, качестве и безопасности, изготовлена в домашних условиях из сырья сомнительного качества.

Продукция, реализуемая в подобных местах, потенциально опасна возможностью возникновения пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний: дизентерия, сальмонеллез, туберкулез, пищевые токсикоинфекции, ботулизм, паразитозы и гельминтозы. Крайне опасно приобретать у случайных людей яйца, мясо, грибы, консервы, вяленую, копченую рыбу.

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# продукция , Роспотребнадзор , стихийные рынки , торговля

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