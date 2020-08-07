День физкультурника в Тобольском районе пройдет на 11 площадках

| Фото: tobolsk-mr.admtyumen.ru/ | Фото: tobolsk-mr.admtyumen.ru/

11 площадок будут работать в селах Тобольского района в День физкультурника, 8 августа. Мероприятия проведут инструкторы и тренеры районной детско-юношеской спортивной школы, сообщает администрация муниципалитета.

Жители сельских поселений смогут принять участие в соревнованиях по гиревому спорту, волейболу, мини-футболу, дартсу, армреслингу, настольному теннису, шашкам и шахматам.

На товарищескую встречу по волейболу соберутся команда с. Сетово и ЛДПС (Транснефть).

Для любителей легкой атлетики организуют "Олимпийский забег", детям предложат подвижные игры и эстафеты. Физкультурно-оздоровительные мероприятия пройдут и для людей с ограниченными возможностями здоровья. С ними будет работать тренер по адаптивной физкультуре. Желающие смогут поучаствовать в фестивале ВФСК "ГТО" и выполнить нормативы.

Праздник здоровья и спорта в Тобольском районе начнется в 11 часов и продлится до 15 часов с чествованием участников и победителей состязаний, а также победителей и призеров районных соревнований.

Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.