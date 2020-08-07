День физкультурника в Тобольском районе пройдет на 11 площадках
11 площадок будут работать в селах Тобольского района в День физкультурника, 8 августа. Мероприятия проведут инструкторы и тренеры районной детско-юношеской спортивной школы, сообщает администрация муниципалитета.
Жители сельских поселений смогут принять участие в соревнованиях по гиревому спорту, волейболу, мини-футболу, дартсу, армреслингу, настольному теннису, шашкам и шахматам.
На товарищескую встречу по волейболу соберутся команда с. Сетово и ЛДПС (Транснефть).
Для любителей легкой атлетики организуют "Олимпийский забег", детям предложат подвижные игры и эстафеты. Физкультурно-оздоровительные мероприятия пройдут и для людей с ограниченными возможностями здоровья. С ними будет работать тренер по адаптивной физкультуре. Желающие смогут поучаствовать в фестивале ВФСК "ГТО" и выполнить нормативы.
Праздник здоровья и спорта в Тобольском районе начнется в 11 часов и продлится до 15 часов с чествованием участников и победителей состязаний, а также победителей и призеров районных соревнований.
Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.