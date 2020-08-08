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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем физкультурника

Губернатор, 11:11 08 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Замечательным праздником для всех, кто занимается физической подготовкой и увлекается спортом, назвал День физкультурника губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Такие занятия формируют характер, закаляют силу воли, становятся основой побед и достижений в работе и учебе", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор напомнил, что каждый год в городах и районах Тюменской области открываются новые спортивные центры и площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе.

"Все больше жителей региона приобщаются к здоровому образу жизни, и такая тенденция радует, - считает губернатор. Он пожелал всем тюменцам увлекательных тренировок, новых спортивных и личных рекордов, уверенности в своих силах и терпения.

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# Александр Моор , День физкультурника

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