Александр Моор поздравил тюменцев с Днем физкультурника

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Замечательным праздником для всех, кто занимается физической подготовкой и увлекается спортом, назвал День физкультурника губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Такие занятия формируют характер, закаляют силу воли, становятся основой побед и достижений в работе и учебе", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор напомнил, что каждый год в городах и районах Тюменской области открываются новые спортивные центры и площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе.

"Все больше жителей региона приобщаются к здоровому образу жизни, и такая тенденция радует, - считает губернатор. Он пожелал всем тюменцам увлекательных тренировок, новых спортивных и личных рекордов, уверенности в своих силах и терпения.