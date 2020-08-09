Воспитанники Дворца "Пионер" завоевали награды международных конкурсов

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте

Воспитанники Дворца творчества и спорта "Пионер" завоевали награды международного конкурса хореографического искусства "Ритмы горизонта" и международного конкурса театрального искусства "Зеленая карета" творческого объединения "ТРИУМФ". Творческие состязания проходили в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

Воспитанники детской школы актерского мастерства молодежного театра "НАШ" и их руководитель Михаил Гончаров представили на суд зрителей и членов жюри спектакли "О лени" (возрастная категория 16-18 лет), "Страшная школа", "Страсти по Гоголю" и "Определись Дорогая" (возрастной категории 13-15 лет). Каждая из картин была удостоена наивысшей награды конкурса – лауреата первой степени.

Театр танца "Своя" под руководством Наталии Лагун в номинациях "Народный танец" и "Свободный танец" взяли лауреатов первой степени.

Кроме того, Дмитрий Пустозеров и Максим Викулов стали лауреатами первой и второй степени в номинации "художественное слово".