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Росстат: на тысячу тюменцев приходится 319 автомобилей

Общество, 10:24 10 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Росстат посчитал все легковые автомобили на конец 2019 года. Оказалось, что в среднем на 1 000 россиян приходится 315 машин. Для сравнения, в начале 2000-х показатель составлял 130 легковушек.

Тюменская область в этом рейтинге находится на 39 месте из 85. На тысячу тюменцев приходится 319 автомобилей.

Лидер по автомобилизации — Камчатский край, где машина есть у каждого второго жителя (510). Следом идут Приморский край (443), Республика Адыгея (438) и Волгоградская область (433).

Москва — крепкий середнячок. Столица в рейтинге находится на 54 месте.

В Уральском федеральном округе лидером по автомобилизации является Свердловская область, она на 7 месте, далее идет Югра - на 19 месте рейтинга и Курганская область (20 место).

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# автомобили , Росстат

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