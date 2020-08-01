Циклон принесет в Тюмень прохладу и дожди

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Прохладную и дождливую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени с 10 по 16 августа.

По данным центра Фобос, определять погоду в эти дни будет северный циклон, а дневная температура воздуха не превысит 22 градусов тепла.

В Тюмени 10 августа будет сравнительно теплым днем – столбики термометров поднимутся до плюс 27, к вечеру станет прохладнее и пройдет дождь.

11 августа воздух в течение дня прогреется до плюс 22 градусов. На фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза.

12 августа будет пасмурно, дневная температура составит плюс 16 градусов. 13 августа ожидается до плюс 19, а в пятницу, 14 августа, потеплеет до плюс 20.

В выходные погода существенно не изменится – днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла, возможны дожди.

Любовь Голышева