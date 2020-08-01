Платная парковка откроется на улице Герцена в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Стихийная автостоянка в районе дома № 52 по ул. Герцена в Тюмени перейдет в платный режим работы с 20 августа. Здесь появится цивилизованный паркинг, где тюменцы смогут быстро и безопасно оставить свой автомобиль, сообщает администрация города.

На подготовительном этапе проводится разъяснительная работа с водителями: волонтеры раздают им буклеты, где представлена вся информация о режиме работы парковки и способах оплаты. Удобнее всего оплачивать паркинг с помощью мобильного приложения "Тюменские парковки" для смартфонов на базе Android или iOS. Скачав его, можно воспользоваться услугами не выходя из машины, более того пользователям доступна функция постоплаты.

Также в пешей доступности находится паркомат, можно воспользоваться и интернет-порталом.

"Хаотично расставленный транспорт, особенно в центре города, создает дорожные пробки, помехи другим автомобилям и, как следствие, увеличивается риск ДТП. Введение платного парковочного пространства является мировой практикой, которая успешно зарекомендовала себя", – рассказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

При въезде на территорию выставлены знаки, которые оповещают водителя, что он въезжает в зону платного парковочного пространства (пока они завешены и будут открыты 20 августа).

Также в скором времени появится информационный баннер. Здесь организовано менее 50 парковочных мест, а значит, шлагбаума не будет. Сейчас о новом режиме работы парковки водителям рассказывают волонтеры МКУ "Тюменьгортранс" и оставляют информационные листовки на лобовом стекле.

Стоимость парковочного места составит 40 рублей в час. С 7 вечера до 7 утра, а также в выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается. Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722.