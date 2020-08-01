Астрономическая неделя в Тюмени

Скриншот приложения Star Map Скриншот приложения Star Map

Самым красивым звездопадом года запомнится тюменским любителям астрономии неделя с 10 по 16 августа.

Также, по данным портала Astronet, максимума блеска достигнут на неделе переменные звезды V Волопаса и V Гончих Псов. Луна пройдет восходящий узел своей орбиты, а уран перейдет к попятному движению. Также всю неделю в ясную погоду можно наблюдать серебристые облака и движение трех комет в созвездии Волопаса NEOWISE (C/2020 F3), PANSTARRS (C/2017 T2) и Lemmon (C/2019 U6).

Из планет Солнечной системы по-прежнему всю ночь можно наблюдать Юпитер и Сатурн. Они появляются на небе еще до захода Солнца, а к полуночи достигают кульминации. Обе планеты движутся попятно по созвездию Стрельца.

После 22 часов можно наблюдать Марс. Красная планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Рыб. В телескоп она выглядит как ярко-красный шар, а в аппарат помощнее можно рассмотреть полярную шапку на Марсе.

Если посмотреть на небо перед рассветом, можно увидеть самую яркую звезду. На самом деле это не звезда, а планета Венера. Она движется в одном направлении с Солнцем по созвездиям Ориона и Близнецов. В телескоп планета видна в виде серпа без каких-либо деталей на поверхности.

Также в лучах восходящего Солнца можно попытаться рассмотреть Меркурий. Он восходит в 4 часа 20 минут, Солнце - позже примерно на полчаса. Искать Меркурий нужно в созвездии Рака, а после 14 августа - во Льве.

Уран, Нептун и карликовая планета Плутон видны только в мощную аппаратуру и желательно дальше от города - чтобы не мешала засветка. Уран и Нептун видны всю ночь, а утром участвуют в парад планет вместе с другими объектами. Точное положение небесных тел на конкретную дату и время можно узнать здесь.

Евгения Шевцова