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Госавтоинспекция: каждый второй таксист оказался нарушителем

Общество, 19:15 10 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

195 нарушений правил дорожного движения водителями такси выявили инспекторы в ходе профилактического мероприятия. За два дня автоинспекторы проверили почти 500 таксистов, и почти каждый второй оказался нарушителем, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

Один из водителей возил пассажиров, не имея прав на управления транспортом. Еще один был наказан за нарушение правил обгона на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе.

За нарушения правил пребывания на территории РФ задержаны 13 таксистов-иностранцев. Семеро оказались злостными должниками, они были арестованы судебными приставами, в том числе за долги по оплате штрафов.

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# ГИБДД Тюменской области , проверка , такси

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