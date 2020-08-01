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У кол-центра ПФР по Тюменской области появился бесплатный номер

Общество, 17:21 11 августа 2020

oprf.ru | Фото: oprf.ru

С 1 августа 2020 года жители Тюменской области могут воспользоваться дополнительным номером телефона кол-центра ПФР по Тюменской области — 8(800) 600 01 82, сообщает организация.

Звонки на него бесплатны как для абонентов стационарных, так и мобильных телефонов, зарегистрированных на территории России.

Отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области напоминает жителям региона о том, что прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи, а так же по телефонным номерам горячих линий ПФР.

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# горячая линия , Пенсионный фонд

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