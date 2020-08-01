У трех хоккеистов "Югры" обнаружен коронавирус

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Коронавирусную инфекцию выявили у трех хоккеистов "Югры", сообщается на сайте клуба.

Как рассказал врач ХК "Югра" Алексей Анисимов, хоккеисты проходили тренировочный сбор в спортивном комплексе "Курганово" с 19 июля. Команда была разбита на группы по пять человек.

В результате исследований у трех игроков из двух пятерок результаты теста дали положительный результат на COVID-19. Все 10 игроков (три игрока с подтвержденным диагнозом и семь контактных) из этих пятерок прошли обследование. У заболевших игроков установлен диагноз: ОРВИ, коронавирусная инфекция, легкое течение.

Лечение осуществляется под наблюдением врачей ЦГБ №7 Екатеринбурга. Состояние оценивается, как удовлетворительное.

"С момента выявления положительных результатов тестов команда тестировалась несколько раз. Вновь заболевших в команде не выявлено", - сказал врач.

Последний матч "Югра" провела с тюменским "Рубином" 8 августа, потерпев поражение в контрольной встрече со счетом 2:6.