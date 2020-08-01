Ноутбуки для домашнего обучения получили три семьи из Тюмени

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Три тюменские семьи получили ноутбуки для дистанционного обучения детей в рамках федеральной акции "Единой России" "Помоги учиться дома", сообщает территориальное отделение партии.

Компьютеры передали члены первичного отделения "Единой России" № 10 Максим Еремеев, Степан Жеуров и Александр Сукаченко.

"Благодаря такой акции у детей будет больше возможностей для обучения, получения новых знаний, развития интересов и способностей", – пояснил секретарь первички № 10 Максим Еремеев.

Один из ноутбуков единороссы вручили руководителю приюта "Мурка и Васька", многодетной матери Татьяне Лобовой и ее дочери Лайло, учащейся девятого класса тюменского лицея № 34. Минувший учебный год был для школьницы очень трудным не только из-за перехода на домашнее обучение, но и из-за проблем со здоровьем. Теперь учиться девочке будет проще.

Кроме того, единороссы вручили ноутбуки еще двум нуждающимся семьям: Татьяне Валаминой, воспитывающей внука Никиту Лебедева, и многодетной семье Сафроновых, воспитывающей пятерых детей, трое из которых – школьники.

Подарки для нуждающихся семей были приобретены с привлечением спонсорской помощи ООО ЦКФ "Эдельвейс".

"Мы решили присоединиться к данной федеральной акции, ведь для детей это возможность учиться и получать новые знания в более комфортных условиях", – пояснил гендиректор компании, член первичного отделения "Единой России" № 10 Александр Сукаченко.

Социальную программу "Помоги учиться дома" "Единая Россия" разработала вместе с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. В ее рамках школьники из нуждающихся семей получают необходимую технику для дистанционного обучения.

Как отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Андрей Артюхов, ситуация с коронавирусом не должна отразиться на обучении детей.

"Поддержка многодетных семей является одним из приоритетов для "Единой России". Мы помогаем им в рамках партпроектов, уделяем особое внимание их обращениям, поступившим в общественную приемную, реализуем акции, направленные на поддержку материнства и детства", – рассказал Андрей Артюхов.