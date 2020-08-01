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Чтобы оплатить штраф, ишимец похитил у тещи шкатулку с золотом

Происшествия, 14:47 11 августа 2020

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в краже золотых украшений задержали ишимские полицейские. Шкатулка с украшениями на 55 тыс. рублей пропала из кармана шубы местной жительницы, сообщает управление МВД по Тюменской области.

По подозрению в краже был задержан зять потерпевшей. Ранее неоднократно судимый неработающий мужчина 1982 года рождения некоторое время проживал в одной квартире у тещи.

Он сознался в преступлении и рассказал, что сдал золотые украшения в ломбард, а деньги потратил на погашение штрафа. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# Ишим , кража , уголовное дело

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