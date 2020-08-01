Прием заявок от тюменских мастеров на фестиваль "Сибирь мастеровая" продлен

| Фото: организаторов фестиваля "Сибирь мастеровая" | Фото: организаторов фестиваля "Сибирь мастеровая"

Прием заявок для участия в фестивале-конкурсе "Сибирь мастеровая" продлен на десять дней, до 20 августа. Всего поступило 120 заявок от мастеров Тюмени и юга Тюменской области. Есть и заявки от ремесленников из-за границы и севера тюменского региона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор фестиваля "Сибирь мастеровая", руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области Наталья Денисова.

"Есть одна заявка с Украины, одна из Болгарии. Около 10 заявок из Югры и Ямала. Эти мастера станут не участниками, а гостями нашего фестиваля. Их конкурсные работы не будут оцениваться членами жюри в полной мере, но обязательно эти мастера получат дипломы, спецпризы от партнеров фестиваля", - рассказала она.

Направления ремесел, представленные на фестиваль, разнообразные. Но организаторы обращают внимание: приветствуются только традиционные промыслы и ремесла, но никак не современные – декупаж, скрапбукинг и другие.

От детей на фестиваль "Сибирь мастеровая" организаторы приняли около 50 заявок на конкурс селфи-квест "Ремесло в моей семье".

11 августа участники селфи-квеста получили первое задание. "Возможно, рядом с с вами находится предмет, который пришел из глубины веков и создан руками предков. Что это? Вышитый рушник, махровый ковер, вязанные с орнаментом варежки, деревянная ложка, корзина из лозы, или что-то другое. Поделитесь с нами историей найденного предмета и отправьте фотографию с ним на электронную почту domremesel72@mail.ru, указав свою фамилию и имя, либо выложи фотографию в этой группе фестиваля "Сибирь мастеровая" во ВКонтакте", - говорят организаторы.

Также можно заполнить форму на сайте.

Мастера, которые еще не успели заявиться на фестиваль "Сибирь мастеровая" могут это сделать по ссылке.

Наталья Денисова напомнила, что мастеров ожидают конкурс по изготовлению туристического сувенира на тему "Из Сибири с любовью", ремесленные мастер-классы и выставка-продажа. Фестиваль "Сибирь мастеровая" объединит около 200 мастеров. Программа форума рассчитана до 4 ноября.

Дом ремесел Тюмени весной 2020 года участвовал в конкурсе СОНКО, от регионального департамента культуры авторы проекта "Сибирь мастеровая" получили субсидию - 750 тыс. рублей.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева