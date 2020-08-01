Онлайн-викторину к 76-летию Тюменской области подготовила научная библиотека

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Онлайн-викторину "Как мне дорог этот край!" проведет Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева в день 76-летия Тюменской области, 14 августа. К участию приглашают взрослых и детей, сообщает учреждение.

Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с историей нашей области. Например, какой девиз начертан на гербе Тюменской области? Какое событие оказало ключевое влияние на развитие Тюменской области?

Викторина будет размещена на страницах библиотеки в Instagram, ВКонтакте, на платформе learningapps.org.

Возрастное ограничение: 12+