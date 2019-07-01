В Тюмени стартовал IV Всероссийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт-2019"

Фото Дмитрия Сиялова Фото Дмитрия Сиялова

Люди и природа Тюменской области наверняка вдохновят писателей и поэтов на чудесные новые произведения. Об этом заявила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова на торжественном открытии IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт-2019" , которое состоялось в музейном комплексе им. Словцова 26 июля. В этом году фестиваль посвящен Международному году языков коренных народов и 75-летию Тюменской области.

"Наш край славится отнюдь не только мехами и нефтью, он славен удивительным сибирским характером и богатой душой. За тюменцами уже закрепился бренд "холодные снаружи – горячие внутри". Благодаря именно этим качествам наш поэт Николай Шамсутдинов стал победителем III фестиваля фестивалей "ЛиФФт". Тюмень называют "Золотые ворота Сибири". Но помимо Тюмени участникам предстоит посетить и Тобольск, нашу "красную горницу". В этом маленьком городе более 200 памятников под открытым небом. Я очень надеюсь, что каждого из вас Сибирь обязательно вдохновит, и очень скоро появятся новые стихи, новые произведения о людях, которые здесь живут, и о крае, который воспитывает этих людей", - отметила Анна Кривоносова.

Заместитель председателя Совета, председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между народами России, и выразил благодарность за радушный прием правительству Тюменской области и администрации города Тюмень.

"Наша организация, Ассамблея народов России, вот уже 20 лет несет флаг дружбы народов, флаг единства нашей многонациональной России. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о нашей дальнейшей совместной творческой работе, чтобы укрепить многонациональное единство нашей страны. Спасибо администрации города Тюмени и правительству Тюменской области за столь радушный прием. Это сразу же настроило всех участников на нужный, дружный лад и продуктивную работу", - поблагодарил Назиржон Абдуганиев.

Основатель Всероссийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт", президент Фонда "ЛиФФт" Маргарита Аль поздравила участников и гостей фестиваля с настоящим праздником Слова и выразила надежду, что работа участников "ЛиФФт-2019" станет ценным подарком для писателей и поэтов будущего и объединит литераторов в крепкое, дружное сообщество.

"Вот уже четвертый год мы собираемся с вами на разных площадках, но нас объединяет одно: мы любим Слово. Я надеюсь, что наша сегодняшняя работа станет подарком будущим, молодым литераторам, которые продолжат заложенное нами начало объединения литературного пространства и литераторов на основе дружбы, уважения и солидарности", - отметила Маргарита Аль.

В завершение церемонии торжественного открытия IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт-2019" состоялась символическая передача флага фестиваля от победителя II Всероссийского конкурса "ЛиФФт-2017", писателя Александра Випрёва из города Сочи, представителю Тюмени, победителю предыдущего фестиваля, советскому и российскому поэту, публицисту, сатирику и переводчику Николаю Шамсутдинову.

В течение четырех дней писателей и поэтов со всей России ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Первый день фестиваля, 26 июля, был посвящен дискуссионным площадкам. Участники собрались за круглым столом "Литературный социум: будущее и настоящее литературных объединений и литературных фестивалей на территории России и Евразии". Ээксперты обсудили проблемы перевода с языков коренных народов, техники перевода и вопросы сохранения национальной окраски в переводах художественной литературы.

27 июля в день 433-летия Тюмени возможность прикоснуться к фестивалю фестивалей "ЛиФФт-2019" будет у каждого жителя и гостя областной столицы. С 11 до 19 часов на площади Солнца в рамках площадки "Пикник книг" будет работать книжная ярмарка с презентацией книг участников IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей. С 11 до 14 часов на площади состоятся творческие встречи с писателями России и Евразии. В 14 часов начнется торжественное открытие Дня языков коренных народов, а в 14 часов 30 минут – поэтический концерт "Поэзия на языках коренных народов" и парад национальных костюмов.

28 июля участников фестиваля фестивалей "ЛиФФт-2019" ждут многочисленные мастер-классы от признанных мастеров слова. В течение дня в Тюменской областной библиотеке им. Д. И. Менделеева будет работать выставка "Книга Поэта и Художника", которая завершится демонстрацией рукописной книги "Тюмень" в 16 часов 30 минут.

Торжественная церемония закрытия фестиваля фестивалей начнется в ДК "Нефтяник"28 июля в 19 часов. Однако на этом программа "ЛиФФт-2019 не заканчивается". 29 июля участники отправятся в культурную столицу Сибири, Тобольск, на экскурсии и творческие встречи с читателями.

Дарья Рассохина