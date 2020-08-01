Индекс промпроизводства в Тюменской области - самый высокий в стране
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Индекс промышленного производства в Тюменской области - самый высокий в стране, он составляет 128,6%. Общий объем инвестиций за первые три месяца 2020 года составил 115% к аналогичному периоду 2019 года.
Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 76-й годовщине со дня образования Тюменской области.
Отметим, в пресс-конференции участвуют около 50 журналистов региональных и федеральных СМИ.
Евгений Бабенко