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Индекс промпроизводства в Тюменской области - самый высокий в стране

Губернатор, 11:36 12 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индекс промышленного производства в Тюменской области - самый высокий в стране, он составляет 128,6%. Общий объем инвестиций за первые три месяца 2020 года составил 115% к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 76-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Отметим, в пресс-конференции участвуют около 50 журналистов региональных и федеральных СМИ.

Евгений Бабенко

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# Алекснадр Моор , индекс промышленного производства

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