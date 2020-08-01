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Запсибкомбанк поддержал первый форум Школы программирования Тюменской области

Общество, 18:38 12 августа 2020

департамента информатизации Тюменской области | Фото: департамента информатизации Тюменской области

Запсибкомбанк выступил одним из партнеров хакатона, проводимого среди учащихся и выпускников Тюменской школы программирования. Организатор хакатона – департамент информатизации Тюменской области.

В эти выходные на онлайн-площадке "Точки кипения - Тюмень" участники решали IT-задачи. Задания поделили на два блока: банковская сфера и информационная безопасность. На выбор для команд подготовили несколько кейсов (ситуаций) от региональных компаний, в числе которых был также и Запсибкомбанк.

Лучшие участники хакатона получили денежные призы и в течение недели будут посещать бесплатные мастер-классы по информационной безопасности. Организаторы утверждают, что на них победители научатся проводить пентесты (метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника), познакомятся с bug bounty, в целом получат уникальные идеи и знания. Также победителям и призерам вручили книги на тему цифровой трансформации и программирования.

"Школа программирования – это проект, позволяющий готовить действительно нужные кадры для IT-рынка. Мы активно участвуем в образовательном процессе, что позволяет находить как новых перспективных сотрудников, так и повышать уровень профессионализма штатных специалистов. Хакатон показал, что выпускники обладают действительно высоким уровнем компетенций и знаний не только в области языков программирования, но и в целом в цифровых технологиях" - прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Сидоров.

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# Запсибкомбанк , Хакатон

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