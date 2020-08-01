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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Благодаря ЭКО в Тюменской области родилось более трех тысяч детей

Общество, 17:21 12 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 540 процедур ЭКО планируется провести в Тюменской области за 2020 год. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Программа в Тюменской области действует 14 лет. За это время помощь получили более 10 тыс. семейных пар, в 2 тыс. 890 семьях на свет появились более 3 тыс. детей.

Ежегодно увеличивается число семей, которым в рождении детей на помощь пришли медицинские технологии. С 2015 года процедура ЭКО включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране.

Отметим, что эффективность ЭКО в Тюменской области соответствует общемировым критериям и составляет 30%.

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# Медицина , ЭКО

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