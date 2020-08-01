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Молодого нижнетавдинца отправили в колонию за пьяную езду

Происшествия, 18:49 12 августа 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Девять месяцев проведет в колонии-поселении водитель из Нижнетавдинского района за пьяную езду. Условное наказание за аварию с пострадавшим не остановило мужчину, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 5 июня сотрудники ГИБДД остановили автомобиль 20-летнего жителя с. Нижняя Тавда. От водителя исходил запах алкоголя, проведенное освидетельствование подтвердило, что он пьян.

В апреле 2019 года молодой человек уже был осужден условно за пьяное вождение, повлекшее вред здоровью человека. Однако должных выводов для себя селянин не сделал.

Суд отменил условное наказание и назначил водителю год и три месяца в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишен водительских прав.

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# Нижняя Тавда , пьяная езда , уголовное дело

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