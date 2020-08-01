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Проект благоустройства ялуторовского парка представят на всероссийский конкурс

Общество, 16:15 12 августа 2020

Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Проект благоустройства и наполнения парка Кауля будет представлен на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений по созданию комфортной городской среды в 2021 году. Именно этот объект по итогам народного голосования в марте 2020 года определен для участия в конкурсном отборе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы администрации Ялуторовска Федор Аграфенин.

"На парк Кауля у нас большие планы. Хотим участвовать с проектом обустройства парка во всероссийском конкурсе по линии Минстроя РФ. До пандемии проводили голосование среди жителей Ялуторовска по благоустройству парка. Сейчас работа по разработке проекта ведется в режиме онлайн с экспертом из Тюмени. Попадем в конкурс в 2021 году. Средства на проектирование уже выделены. Что будет в этом парке, во многом зависит от горожан. Будем запускать отдельное голосование", - рассказал он.

Первые шаги по обустройству парка Кауля в городе уже начались. По словам Федора Аграфенина, на данный объект был переходящий контракт по велодорожкам. С начала строительного сезона через парк прошли и соединили некоторые микрорайоны города 994 метра велодорожек. Кроме этого, на территории парка смонтировали 72 светильника.

"Уже сегодня этот объект является местом притяжения горожан, в нем часто можно увидеть бегунов, любителей скандинавской ходьбы, велосипедистов и мам с детьми. Поэтому на средства городского бюджета установили в парке несколько скамеек для отдыха людей", - добавил заместитель главы администрации Ялуторовска Федор Аграфенин.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , конкурс , национальный проект Комфортная среда , парк

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