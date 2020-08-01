Тюменских кавалеров ордена Мужества отметили за заслуги перед Отечеством

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое тюменцев отмечены за заслуги перед Российской Федерацией, личное мужество, отвагу и самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные при выполнении служебного долга. Решением губернатора Тюменской области Александра Моора им переданы в собственность квартиры из регионального жилищного фонда, в которой они проживают.

Один из них - прапорщик милиции в отставке Владимир Меньщиков. Службе в ОМОН ГУВД по Тюменской области он посвятил 16 лет - с 1995 года по 2011 год. Особое место среди его наград занимают знаки "Отличник милиции" и "Лучший сотрудник специальных подразделений милиции", а также орден Мужества, который он получил за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в боевых действиях в Чеченской Республике в 2000 году.

Сейчас Владимир Меньщиков признается, что скучает по службе и сослуживцам. "Это была опасная работа, но интересная. Вспоминаются совместные операции, выезды, захваты. Я начинал в 90-е годы, а это было неспокойное время. С благодарностью вспоминаю командиров и боевых товарищей - у нас подобралась хорошая команда, все работали с самоотдачей", - рассказал ветеран Тюменского ОМОН.

С сослуживцами он поддерживает отношения и сейчас. Вместе вспоминают интересные случаи из службы, занимаются спортом - играют в хоккей в любительской лиге.

Несмотря на опасность работы, Владимира Меньщикова всегда поддерживала его супруга Марина. Они вместе 27 лет, свадьбу "красного дерева" отметят в день рождения Тюменской области - 14 августа. Супруги Меньщиковы воспитали дочь и сына.

Молодежи, которая только мечтает о службе в Росгвардии и полиции, Владимир Меньщиков советует правильно рассчитывать свои силы и быть способным, при необходимости, оставаться до конца верным присяге и верности Родине.

"Служить нужно честно, добросовестно, чтобы не просто "пришел-отработал и ушел", а понимал важность своего дела, болел за него душой. Главное - не показатели и награды, а удовлетворенность результатом и самим процессом. Еще искренне желаю поддержки от родных людей, семьи и государства - это важно", - заключил Владимир Меньщиков.

Отметим, что также квартиры в собственность получили двое офицеров СОБР управления Росгвардии по Тюменской области.

Евгения Шевцова