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Вместо платья из интернет-магазина женщина получила футболки

Происшествия, 13:09 13 августа 2020

Прокуратура РФ | Фото: Прокуратура РФ

При покупке одежды через интернет жительница Омутинского стала жертвой мошенника. Вместо нескольких платьев женщина получила некачественные футболки, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что заинтересовалась на одном из сайтов платьями по сниженной цене. Позвонив по указанному телефону, женщина приобрела три платья.

Заказ пришел наложенным платежом на почту. Заплатив более 4 тыс. 500 рублей, она обнаружила вместо заказанных платьев футболки плохого качества. Связаться с продавцом женщине не удалось. Поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

Всего с 1 августа отделом МВД "Омутинский" зарегистрировано три случая мошенничества, совершенного дистанционным способом, одно из них - при покупке товаров через интернет.

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# мошенничество

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