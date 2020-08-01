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Воспитанник тюменского "Кванториума" победил в конкурсе "Талант 20.35"

Общество, 16:51 13 августа 2020

группа "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте

Воспитанник Тюменского детского технопарка "Кванториум" Эдуард Таловиков стал победителем конкурса "Талант 20.35" в направлении "Решение комплексной инженерной задачи". Цифровой конкурс компетенций проходил в течение всего года, организатором стала организация "Кружковое движение НТИ", сообщает тюменский "Кванториум".

Конкурс был основан на цифровом анализе уже существующих достижений школьников. Для участия необходимо было загрузить данные о своих достижениях в различных мероприятиях в систему, которая автоматически их анализировала и определяла лидеров.

Организаторы учитывали итоги участия в олимпиадах, хакатонах, конкурсах, тестированиях и обучающих курсах, а том числе, в проектных школах и акселераторах.

Победителей определяли в направлениях "Программная робототехника", "Решение комплексной инженерной задачи" и "Программирование на Python".

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# кванториум , конкурс

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