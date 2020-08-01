Спортсмены формейшн "Вера" приступили к тренировкам

| Фото: Федерация танцевального спорта Тюменской области | Фото: Федерация танцевального спорта Тюменской области

50 спортсменов формейшн "Вера" приступили к тренировкам на базе спорткомплексов "Академия спорта" и "Строймаш". Накануне все сделали тест на коронавирус, получили отрицательный результат, сообщает пресс-служба федерации танцевального спорта Тюменской области.

Премия "Оскар", "Грэмми", Голливуд и Барри Уйат вдохновили команду "Вера" на новые постановки в европейской и латиноамериканской программах.

"Постановка в европейской программе про путешествие в кино. Мы пришли в кино, мы на премьере кинокартины, мы на вручении премии "Оскар", мы берём автографы, встречаем кинозвезд. Рабочее название композиции – "Голливуд". В основе латиноамериканской программы – музыкальное направление "фанк", из которого в 70-е годы родилось "диско". Культура этой музыкальной среды – массовые танцы на больших площадках. Мы назвали постановку "Предвкушение". Все люди проживают предвкушение праздника, успеха, победы, встречи", - рассказал старший тренер сборной Тюменской области по танцевальному спорту Алексей Литвинов.

Результат команда "Вера" представит на чемпионатах. Ближайший пройдет 3 сентября. Чемпионат мира, запланированный на декабрь 2020 года, международная федерация танцевального спорта отменила в связи с пандемией.