Тюменский медицинский университет вошел в число 50 лучших вузов России

| Фото: пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

49 место среди 710 российских высших учебных заведений занял Тюменский государственный медицинский университет в рейтинге, подготовленном медиагруппой "Телеграф" при поддержке РАНХиГС. Тюменский вуз стал 11-м из 41 медицинского вуза Минздрава России, опередив Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, сообщает Тюменский ГМУ.

Рейтинг опубликован на портале "Образование в России". Цель составителей - формирование объективной оценки возможностей учебных заведений предоставления выпускникам необходимых знаний, умений и навыков, их комфортного и наиболее качественного усвоения, создания условий для их дальнейшего применения. Учитывалось также академическое присутствие вуза в интернет-пространстве, характеризирующее его открытость и степень передачи научных и культурных знаний всему сообществу, с учетом его деятельности, результатов, актуальности и влияния.

Рейтинг разработан на основе показателей эффективности деятельности высших учебных заведений как отечественных статистических агентств, так и зарубежных экспертов в сфере образования.

Всего в рейтинге участвуют 710 вузов. В него вошли все крупнейшие вузы России, представившие статистические данные о своей деятельности. Источниками информации выступают данные ведущих аналитических центров, работающих в сфере образования.

Расчет рейтинга проводился на основе таких показателей, как образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, размер заработной платы профессорско-преподавательского состава, трудоустройство и контингент студентов. Учитывался также уровень присутствия в информационном поле, уровень воздействия, открытости и уровень превосходства.

Оценка каждого показателя рассчитана согласно экспертным мнениям, а также с учетом основных современных тенденций к автоматизации и использованию информационных технологий во всех сфера деятельности.