Росгвардейцы провели для тюменских школьников эстафету

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Команды "Меркурий", "Азов" и "Варяг" награждены грамотами I, II, III степени соответственно по итогам военно-спортивной эстафеты. Соревнования прошли в детском центре "Алый парус" и были посвящены 40-летию Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Бойцы ОМОН, распределив ребят на три экипажа, разъяснили им порядок и правила прохождения эстафет и провели инструктаж по технике безопасности. Состязания включали такие этапы как бег с ящиком боеприпасов и в экипировке, стрельба из пневматической винтовки и метание учебной гранаты на точность, преодоление условного минного поля.

Росгвардейцы провели для школьников показательное выступление специалистов-кинологов и их четвероногих напарников, а бойцы тюменского ОМОН – выставку средств индивидуальной защиты и экипировки сотрудников специальных подразделений.