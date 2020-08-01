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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области жители разрушенных при ЧС домов смогут быстрее получить новое жилье

Общество, 17:43 14 августа 2020

Тюменской кадастровой палаты

Правительство России упростило порядок проведения оценки и обследования жилых помещений при ликвидации последствий ЧС. Пострадавшие жители, дома которых были разрушены при ЧС, смогут быстрее и проще получить новое жилье.

Как сообщает Тюменская кадастровая палата, на основе ЕГРН составят перечень домов в границах зон ЧС для Тюменской области.

В Тюменской области за первое полугодие 2020 года количество учтенных в госреестре зон затопления равно 102, зон подтопления – 50.

Специалисты Тюменской кадастровой палаты пояснили, что для определения границ зон чрезвычайных ситуаций используются различные источники информации: обследования по выявлению паводкоопасных территорий, сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ. Границы зон могут меняться в случае возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций. Так, например, границами зон ЧС, как правило, признаются соответствующие границы зон подтоплений и затоплений, учтенных в сведениях ЕГРН в качестве зон с особыми условиями использования территорий.

Если жилое помещение не будет включено в сводный перечень, собственник сможет подать заявление в комиссию о проведении обследования жилья. Записаться на консультацию в Тюменскую кадастровую палату можно по телефону (3452) 259-000.

Напомним, в 2016 году от разлива реки Ишим жилье потеряли около 250 семей Ишима и Ишимского района. В тот же год переселили в новые квартиры 112 семей, пострадавших от паводка. Процедура экспертизы домов затянулась на год, поэтому еще 120 семей обрели новое жилье только год спустя.

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# кадастровая палата , подтопление , ЧС

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