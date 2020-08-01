Мед является источником природной энергии, отметили эксперты

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Мед является источником природной энергии. Он содержит натуральные сахара, 80 %, воду, 18 % и минералы, витамины, пыльцу и белок, 2 %. Мед называют "идеальным горючим топливом". Природное лакомство идеально для спортсменов в качестве источника энергии до и после тренировки.

Советы по выбору меда и о его полезных свойствах опубликовал Роспотребнадзор.

Эксперты напомнили, что высококачественный мед содержит большое количество антиоксидантов, которые снижают риск сердечных приступов, инсультов, некоторых видов рака и могут способствовать поддержанию зрения. Употребление меда может привести к умеренному снижению артериального давления. Этот продукт положительно влияет на уровень холестерина, уменьшает болевые ощущения при язве желудка и другие желудочно-кишечные расстройства, оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, уменьшает раздражение кашля и горла. В состав меда входят до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий, так что это еще и пробиотик. Он укрепляет иммунную систему и помогает снизить уровень сахара в крови.

Однако важно помнить, что мед - это тоже сахар, поэтому он очень калорийный и им не стоит увлекаться людям с повышенной массой тела и больным сахарным диабетом. Его употребление может вызвать аллергические реакции, и даже анафилактический шок, особенно ситуация может ухудшиться у людей, страдающих аллергией на пыльцу. Кроме того, при нагревании выше 45 градусов мед теряет все полезные свойства. Большинство специалистов рекомендуют принимать мед в виде водных растворов (одна столовая ложка на стакан воды комнатной температуры), однако здоровые люди чаще всего употребляют его в чистом виде.

Рекомендуемый срок хранения натурального меда в плотно укупоренных емкостях, бочках и другой транспортной таре - один год от даты проведения экспертизы, в герметичной таре - два года от даты упаковывания. Температура хранения не должна быть выше 20 градусов, и размещать тару с медом нужно в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Не допускается хранение вместе с ядовитыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему запах.

При покупке качественного и безопасного меда на упаковке должна быть информация о наименовании изготовителя, его юридического адреса и адреса производства, наименовании продукта, виде меда (падевый, цветочный или смешанный), дате сбора и упаковывания, массе брутто и нетто, количестве единиц продукции в транспортной таре и обозначении стандарта.

Специалисты рекомендуют приобретать мед у производителей, в том числе у их представителей, которые занимаются реализацией. Только производитель знает, как, где и с каких растений собран мед, использовал ли он запрещенные ГОСТом приемы для увеличения объёма продукта, снизил ли он качество меда и так далее.