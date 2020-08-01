Жителей села Муллаши объединят городошным спортом и лаптой

| Фото: из сообщества "Конкурс социальных проектов|Тюменский район" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Конкурс социальных проектов|Тюменский район" во ВКонтакте

Мастер-классы и турниры по городошному спорту и лапте пройдут в рамках проекта "Спортивные поколения" в с. Муллаши Тюменского района. Проект, призванный объединить жителей села разных возрастов, продлится до декабря 2020 года.

Проект "Спортивные поколения" в Муллашинском муниципальном образовании реализуют впервые. Его вместе с представителями волонтерского отряда "Дельфин" разработала инструктор по спорту в Муллашинском МО и по совместительству специалист по работе с молодежью Карина Хусаинова. Молодежный центр "Поколение" предложил выдвинуть идею на конкурс социальных проектов Тюменского района. В итоге "Спортивные поколения" стали одними из победителей.

"Вы, наверняка, знаете, что поколение сейчас растет совсем другое. Многим взрослым сложно его понять. Цель нашего проекта – объединить разновозрастное поколение, научить взаимопониманию и взаимоуважению. Игры для проекта мы выбрали старорусские, так как они славились во времена наших родителей. Сейчас на них как такового спроса мало. Выбрали городошный спорт и лапту", – поделилась Карина Хусаинова.

К реализации проекта приступили в середине июля. Подготовили спортивную площадку, провели на ней субботники, закупили инвентарь и решили организационные вопросы.

Первый мастер-класс прошел в с. Муллаши 6 августа. Его провел приглашенный гость из п. Винзили – мастер спорта СССР по городошному спорту Александр Кокарев.

"Дети получили основные знания. Сейчас мы тренируемся, чтобы выйти на достойный уровень со взрослыми. Далее будет организован еще один мастер-класс уже для взрослых людей. Проведем товарищеские турниры между поколениями", – добавила руководитель проекта.

После авторы проекта проведут занятия по лапте. Организаторы уже заказали инвентарь, ждут доставку. Запланированы мастер-классы для детей и взрослых. Затем местные жители продемонстрируют то, чему они научились, на турнирах.

О ходе реализации проекта "Спортивные поколения" можно узнать в сообществах "МОЛОДЕЖЬ|Муллаши" и МАУ ЦФСР "Юность" ТМР.

Инна Пахомова