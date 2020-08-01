Истории своих побед расскажут тюменцы ко Дню российского флага

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Поделиться победными историями из своей жизни, связанными с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного флага России, предлагает тюменцам Дворец творчества и спорта "Пионер". Акция пройдет 21 и 22 августа по всей стране ко Дню Государственного флага РФ.

Участники должны опубликовать пост в социальных сетях с фотографией или видео с флагом России и рассказом. Он может быть посвящен победам и достижения в спорте, науке, искусстве, творчестве и других видах деятельности.

Записи публикуются в социальных сетях с указанием имени, фамилии участника, региона и населенного пункта, а также с упоминанием хэштегов #МойФлагМояИстория #ДеньФлага.

Акция стартует в официальном сообществе Всероссийского конкурса "Большая перемена" 21 августа.