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Истории своих побед расскажут тюменцы ко Дню российского флага

Общество, 17:52 17 августа 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Поделиться победными историями из своей жизни, связанными с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного флага России, предлагает тюменцам Дворец творчества и спорта "Пионер". Акция пройдет 21 и 22 августа по всей стране ко Дню Государственного флага РФ.

Участники должны опубликовать пост в социальных сетях с фотографией или видео с флагом России и рассказом. Он может быть посвящен победам и достижения в спорте, науке, искусстве, творчестве и других видах деятельности.

Записи публикуются в социальных сетях с указанием имени, фамилии участника, региона и населенного пункта, а также с упоминанием хэштегов #МойФлагМояИстория #ДеньФлага.

Акция стартует в официальном сообществе Всероссийского конкурса "Большая перемена" 21 августа.

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# День флага

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