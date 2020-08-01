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Портал об экотуризме запустили в России

Общество, 15:32 18 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О туристских возможностях особо охраняемых природных территорий федерального значения можно узнать на портале "Экотуризм в России".

Минприроды России сообщает, что с запуском этого ресурса любой желающий посетить заповедник, национальный парк или заказник может на сайте выбрать необходимый регион, категорию маршрута (пеший, водный, горный, велосипедный) и его сложность (семейный, детский, спортивный), получить полную информацию в соответствию с запросом и сразу же подать заявку на посещение понравившегося маршрута.

Портал находится в стадии наполнения информацией и будет постоянно актуализироваться в соответствии с темпами развития инфраструктуры для туристов на особо охраняемых природных территориях. От Тюменской области на сайте указано два заказника: Тюменский и Белоозерский. Внутренний экологический туризм – одно из приоритетных направлений национального проекта "Экология".

Дарья Казакова

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# Минприроды , национальный проект Экология , экотуризм

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