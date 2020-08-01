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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викуловские активисты рассказали, почему быть здоровым - здорово

Общество, 18:25 17 августа 2020

Фото ДЮСШ "Спринт"

Профилактический квест "Быть здоровым – здорово" организовали активисты молодежного объединения "Направление ПЛЮС" для ребят из малых деревень Викуловского района.

Вместе со спортинструкторами детско-юношеской спортивной школы "Спринт" они побывали на вечерних дворовых площадках в Доставалово, Малахово и Долгушино. Участникам квеста предстояло выполнить задания на сообразительность и смекалку. Завершилась акция массовым танцевальным флешмобом.

Напомним, ранее такое же мероприятие волонтеры провели для ребят из Бородино, Базарихи и Березино. Всего за лето в квестах и акциях волонтеров "Направления ПЛЮС" поучаствовали более 130 сельских ребят. Мероприятия для них подготовили в рамках Всероссийской акции "Добровольцы детям" и регионального проекта "Лето пора находок, а не потерь".

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , волонтеры , дворовые игры

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