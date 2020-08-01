Тюменские школьники постигают азы традиционных ремесел

Тюменского Дома ремесел Тюменского Дома ремесел

Мастер-классы по ткачеству и традиционной народной игрушке проходят на базе тюменских пришкольных лагерей с 10 по 21 августа. Около 600 детей освоят азы традиционных ремесел. Встречи с детьми организованы в рамках фестиваля "Сибирь мастеровая".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила организатор фестиваля "Сибирь мастеровая", руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области Наталья Денисова.

"На базе десяти школ мы проведем мастер-классы, которые для детей совершенно бесплатные. Школьники поработают на небольшом ткацком станке, изготовят игрушки своими руками. Материалы для изготовления приносим сами и для детей это сюрприз. Они видят вживую веретено, прялку, ткацкий станок, могут их применить на практике, поработать с ними. Мы уже побывали в шести школах города", - рассказала она.

По словам организатора мастер-классов, есть дети, у которых после работы на народных инструментах, глаза загораются. Для современных детей занятие на прялке, ткацком станке - это что-то новое, увлекательное.

Помимо работы с инструментами, мастера дают школьникам и теоретические знания. Предлагают ответить на загадки о ремеслах, рассказывают о старинных обрядах, сибирских традициях, о знаменитом тюменском махровом ковре.

Наталья Денисова уверена, из числа ребят – участников мастер-классов появятся те, кто пожелает стать постоянным участником мастерских Дома ремесел. Интерес у подрастающего поколения к вышивке, ткачеству, лоскутному шитью, керамике растет, говорит она.

"У нас в Доме ремесел есть керамическая мастерская, раз в неделю ребята мастерят свистульки, посуду какую-то создают из глины. Есть мастерская игрушки, лоскутного шитья. Дети приходят с 6-7 лет. Мастер-классы проходят и на базе отделения "Веселые ткачи". Набор во все направления деятельности тюменского Дома ремесел стартует с 1 сентября. За год около 40 детей учатся традиционным ремеслам. Занятия проходят с индивидуальным подходом к каждому ученику", - отмечает руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области.

Для взрослых мастера тоже организовывают занятия по тюменской дымовой росписи, основам ткачества, многоремезному ткачеству, вышивке, керамике.

Дом ремесел официально открылся в Тюмени в июне 2019 года. Богатство самобытных промыслов и ремесел тюменского края они представляли на всех масштабных фестивалях, форумах области, города.

Добавим, мастера и ремесленники Тюменской области объединятся на фестивале "Сибирь мастеровая". Заявки от них организаторы ждут до 20 августа.

Наталья Денисова напомнила, что мастеров региона ожидают конкурс по изготовлению туристического сувенира на тему "Из Сибири с любовью", ремесленные мастер-классы и выставка-продажа. Фестиваль "Сибирь мастеровая" объединит около 200 мастеров. Его программа рассчитана до 4 ноября.

Дом ремесел Тюмени по итогам конкурса среди СОНКО от регионального департамента культуры получил субсидию - 750 тыс. рублей - на проведение фестиваля мастеров.

Форум "Сибирь мастеровая" проходит в рамках проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева