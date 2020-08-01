После реконструкции Велижанские очистные сооружения будут подавать 147 кубометров воды

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Завершается реконструкция Велижанских очистных сооружений первой очереди. В перспективе они смогут в сутки подавать до 147 кубометров воды, сообщает Росводоканал Тюмень.

На станции установлено новейшее оборудование, при реконструкции использованы лучшие мировые практики. Качество очистки воды повысится за счет установки системы аэрации-дегазации и применения новейшей фильтрующей загрузки, состоящей из каталитической и кварцевой комбинированной загрузки.

"Это позволит более качественно очищать воду от марганца, аммиака и железа, которые присутствуют в подземных источниках. После пуско-наладочных работ и промывки системы пробы воды проверит Роспотребназор. Когда будет получено положительное заключение, запустим станцию в эксплуатацию", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Работы ведутся без остановки производства. Все бетонные конструкции гидроизолированы, теперь они способны выдерживать максимальные нагрузки еще не менее полувека. В ближайшей перспективе - реконструкция Метелевских сооружений водоочистки.