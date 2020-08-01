"Газпром" построит объекты газоснабжения для Нефтеюганска

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Жители Нефтеюганска и Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получат газ, сообщает Главгосэкспертиза России.

Выдано положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода - отвода "КС Южно - Балыкская - город Нефтеюганск".

Проектом предусмотрено строительство газопровода-отвода "КС Южно-Балыкская – город Нефтеюганск" для газоснабжения потребителей Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Проектируемый газопровод-отвод состоит из двух участков. До газораспределительной станции "Каркатеевы" проложат 47,36 км трубопровода. Второй трубопровод пройдет до газораспределительной станции "Пыть-Ях", его протяженность составит 0,125 км.

Отводы подключат к первой нитке магистрального газопровода "Комсомольское-Сургут-Челябинс к" и ко второй нитке магистрального газопровода "Уренгой-Челябинск".

В ходе работ также построят газораспределительные станции "Пыть-Ях" и "Каркатеевы", проложат автомобильные подъезды к проектируемым площадкам, линии связи и воздушные линии электропередачи ВЛ3 10 кВ и ВЛЗ 6 кВ.

Региональная программа газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2023 года реализуется в соответствии с новым пятилетним соглашением о сотрудничестве между ПАО "Газпром" и правительством региона, подписанным в январе 2019 года.

Ее результатом должно стать повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и снабжения промышленных и иных организаций природным и попутным нефтяным газом.