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Астрономическая неделя в Тюмени

Общество, 18:18 18 августа 2020

www.mos.ru

Пик метеорного потока каппа-Цигниды, утренний парад планет и три кометы на вечернем небе станут главными астрономическими событиями с 18 по 23 августа.

По данным портала Astronet, за неделю Луна посетит созвездия Рака, Льва, Девы и Весов. 19 августа она вступит в фазу новолуния и до 2 сентября будет расти.

Из планет Солнечной системы можно наблюдать все, кроме Меркурия. По-прежнему по утрам планеты выстраиваются в одной части неба. Первыми из-за горизонта появляются Юпитер и Сатурн – около 19 часов, около 21 часа 30 минут к ним присоединяется Марс. Все три планеты можно наблюдать всю ночь: Юпитер и Сатурн в созвездии Стрельца, Марс – в Рыбах.

В 1 час 10 минут на небе появляется Венера. Планета движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Близнецов и видна утреннем небе в виде самой яркой звезды.

Уран и Нептун также можно наблюдать всю ночь и утром, но для их поиска понадобится мощная аппаратура и идеальные погодные условия.

Кроме этого, всю неделю будут видны три кометы: NEOWISE (C/2020 F3), PANSTARRS (C/2017 T2) и Lemmon (C/2019 U6). Первая движется по созвездию Девы, две другие - по созвездию Волопаса недалеко от яркой звезды Арктур.

Также всю неделю по утрам и вечерам в ясную погоду возможно появление серебристых облаков.

Евгения Шевцова

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