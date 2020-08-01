  • 19 августа 202019.08.2020среда
  • USD73,4321
    EUR87,3401
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пациенток Перинатального центра бесплатно проконсультирует нутрициолог

Общество, 18:40 18 августа 2020

ИА "Тюменская линия"

Бесплатные консультации нутрициолога проходят в Перинатальном центре по четвергам в течение августа. Об этом учреждение напоминает на своей страничке в Instagram.

Чаще всего на приеме нутрициолога обсуждают вопросы правильного питания во время и после беременности. Также пациенток интересуют нюансы похудения после родов и питание при аллергии.

Из наиболее частых ошибок специалист Оксана Дубченко выделяет большое количество быстрых углеводов в рационе беременных, особенно при перекусах. При этом количество белка и полезной клетчатки чаще всего снижено. Как наладить рацион и получать больше питательных веществ, нутрициолог рассказывает на приеме.

"Радует, что все, кто приходят на прием, интересуются как улучшить свой рацион, какие витамины и минералы добавить. Женщины задают много вопросов, активны в вопросах оздоровления. Рада быть им полезной", - поделилась Оксана Дубченко.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# перинатальный центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 18.08.2020Пациенток Перинатального центра бесплатно проконсультирует нутрициолог
18:29 18.08.2020Катализатор добра запустили общественники Тобольска
18:18 18.08.2020Астрономическая неделя в Тюмени
18:07 18.08.2020В Тюменской области маткапитал на первенца получили 1,6 тысячи семей