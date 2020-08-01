Пациенток Перинатального центра бесплатно проконсультирует нутрициолог

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Бесплатные консультации нутрициолога проходят в Перинатальном центре по четвергам в течение августа. Об этом учреждение напоминает на своей страничке в Instagram.

Чаще всего на приеме нутрициолога обсуждают вопросы правильного питания во время и после беременности. Также пациенток интересуют нюансы похудения после родов и питание при аллергии.

Из наиболее частых ошибок специалист Оксана Дубченко выделяет большое количество быстрых углеводов в рационе беременных, особенно при перекусах. При этом количество белка и полезной клетчатки чаще всего снижено. Как наладить рацион и получать больше питательных веществ, нутрициолог рассказывает на приеме.

"Радует, что все, кто приходят на прием, интересуются как улучшить свой рацион, какие витамины и минералы добавить. Женщины задают много вопросов, активны в вопросах оздоровления. Рада быть им полезной", - поделилась Оксана Дубченко.

Евгения Шевцова