"Пятёрочка" и фонд Алексея Немова проводят онлайн-марафон "Турбостарты"

фото торговая сеть «Пятёрочка» фото торговая сеть «Пятёрочка»

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с благотворительным фондом Алексея Немова проводит спортивный онлайн-марафон "Турбостарты" в пользу детей-спортсменов с особенностями развития.

Собранные в ходе мероприятия средства направят на покупку спортивного оборудования для "Спортивно-адаптивной школы" Москомспорта.

Присоединиться к марафону, в котором уже принимают участие сотрудники "Пятёрочки" из разных регионов России, могут все желающие. Для этого необходимо до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы турбостарты.рф и следовать размещенным там инструкциям по установке мобильного приложения "Турбостарты". Приложение будет считывать информацию по накопленным за время марафона шагам. Каждая тысяча пройденных шагов будет конвертироваться в один рубль, и по итогам марафона "Пятёрочка" направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для воспитанников школы. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для них в учреждении реализуются программы обучения по разным видам спорта: настольный теннис, гандбол, плавание, регби на колясках, пауэрлифтинг и другие.

Благотворительный марафон проходит в рамках ежегодной масштабной корпоративной спартакиады "Турбостарты". Мероприятие отмечено профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best experience marketing awards (BEMA) как лучший корпоративный ЗОЖ-проект, в этом году впервые проходит в новом, уникальном формате, объединяющем сотрудников "Пятёрочки" на онлайн-платформе.

"В связи со сложившейся ситуацией мы перевели проведение наших крупных корпоративных мероприятий в онлайн-формат, чтобы продолжать решать насущные HR и бизнес-задачи с максимальным вовлечением сотрудников. Впервые в рамках спартакиады "Турбостарты" мы совместно с благотворительным фондом Алексея Немова организовали марафон, участие в нём станет для наших сотрудников не только вкладом в победу своей команды, собственное развитие и здоровье, но, что очень важно, помощью тем детям, которые больше других нуждаются в заботе и внимании. Для того, чтобы поддержать марафон могли все неравнодушные, мы сделали его доступным для всех желающих помочь. Ведь сегодня, как никогда, важен каждый шаг", – рассказала директор по персоналу и организационному развитию торговой сети "Пятёрочка" Лариса Бодягина.

"Создавая наш фонд, мы ставили перед собой основную цель – вдохновлять людей на занятия физкультурой и спортом, в 2019 году наши спортивные благотворительные мероприятия посетило более 11 тысяч человек. Мы рады поддержать команду "Пятёрочки" в проведении "Турбостартов", всем участникам хочу пожелать – стремитесь быть лучшими, делайте то, что никогда не делали, старайтесь не опускаться ниже той планки, на которую когда-то поднялись. Только вперед, шагайте вместе с нами!", - сказал российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Торговая сеть "Пятёрочка" входит в X5 Retail Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая включает в себя супермаркеты "Перекрёсток", гипермаркеты "Карусель". На 30 июня 2020 года в стране работали 16 096 магазинов "Пятёрочка" в 66 регионах РФ.