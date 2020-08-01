Заводоуковский маслозавод повышает производительность в рамках нацпроекта

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До 46,8 тонн в сутки, или на 8,3% смогли увеличить объем производства рапсового масла на Заводоуковском маслозаводе в результате участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".

"Мы включились в нацпроект в начале 2020 года. Определили пилотный поток и сформировали рабочую группу. Обучили основам бережливого производства более 20 сотрудников. После начала пандемии COVID-19 мы простояли всего неделю в марте, затем возобновили работу - конечно, с соблюдением всех правил безопасности", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель генерального директора Заводоуковского маслозавода Андрей Коновалов.

Совместно с экспертом регионального центра компетенций руководители предприятия проанализировали производственный процесс, в том числе - логистику, выявили узкие места.

"Четыре из 16 прессов по отжиму масла у нас всегда поочередно находятся на регламентном техническом обслуживании. Наша главная задача - сократить сроки их ввода в эксплуатацию и добиться, чтобы одновременно работали не 12, а 13 прессов. Мы уменьшили время ремонта пресса до четырех часов - на 37 процентов. Это позволило увеличить объем производства рапсового масла. Финансовые затраты предприятия при этом были минимальными. Сейчас ждем нового урожая рапса, чтобы провести окончательные испытания и проверить разработки на практике", - сообщил исполнительный директор.

Необходимо отметить, что Заводоуковский маслозавод - одно из ведущих предприятий-экспортеров агропромышленного комплекса Тюменской области. Рапсовое масло пользуется спросом на международном рынке.

"Когда будет достаточно сырья - мы готовы увеличить экспорт рапсового масла на сто процентов", - подчеркнул Андрей Коновалов. Таким образом, участие Заводоуковского маслозавода в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" сегодня можно рассматривать, как интеллектуальные инвестиции в будущее.