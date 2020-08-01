Участники медиапроекта "Чем жива Россия" готовят документальный фильм о Тюменской области

| Фото: из сообщества "Чем жива Россия" медиапроект" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Чем жива Россия" медиапроект" во ВКонтакте

Тюменская область стала одним из регионов, в котором остановилась съемочная группа медиапроекта "Чем жива Россия". Участники проекта посетили Тюмень, Тобольск и их окрестности. По итогам поездки появятся документальные фильмы.

В областной столице и ее окрестностях исследователи встретились с местными мастерами Людмилой Шатохиной, Анной Глазуновой, Сергеем Лугиным и Инной Несетровой. Посетили ретро-дом Зулейхи Алишевой в Казарово, где познакомились с лоскутным мастерством, изготовлением чердачной игрушки, узнали здесь о проекте "Конек-горбунок. Лоскутная сказка". В Музее истории крестьянского быта научились прясть лен. Также участники побывали на показе авторской коллекции одежды с традиционными элементами, пообщались с ребятами-организаторами фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени, которые восстанавливают старинные дома.

А в Тобольске члены экспедиции встретились с историком, книгоиздателем Аркадием Елфимовым. "Он основал фонд "Возрождение Тобольска", организовал ботанический сад "Ермаково поле", является автором и инициатором проекта "Тобольск и вся Сибирь". Это уникальный пример, когда один человек развивает родную землю сразу по нескольким направлениям", — добавили участники проекта.

В Тобольске гости пообщались с мастером Антоном Козловым, бардом Ириной Трофимовой.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Анастасия Рычагова, в Тюменской области планировали вести съемки пару дней, в итоге задержались на неделю. "Тюменцы — гостеприимные, приветливые и добрые люди, они бережно хранят традиции и с большим удовольствием рассказывают о них. По Тюмени сняли много материала. Пока сложно сказать, будет ли отдельный выпуск или кадры войдут в состав видео о других регионах", — добавила она.

Отметим, в план экспедиции 2020 года вошли Республика Коми, Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, Забайкальский, Красноярский край, ХМАО, ЯНАО, Тюменская, Иркутская области. Поездка стартовала в июле. В итоге должна появится серия небольших документальных фильмов о жизни людей в российской глубинке. Зимой участники проекта приступят к монтажу. Готовые работы планируют выдвинуть на фестивали документального кино. Уже после ленты разместят в открытом доступе.

Инна Пахомова