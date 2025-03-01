Школьники и студенты Тюменской области проходят военно-спортивную игру на полигоне ТВВИКУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 команда, из них семь – студентов техникумов и колледжей и 15 – школьников и воспитанников детских юношеских центров из Тюменской области, каждая в составе 10 человек, приняла участие в военно-спортивной игре с элементами квеста "Штурм. Метелица" 29 марта на полигоне ТВВИКУ им. маршала Прошлякова. Команды стартовали по две с интервалом в 10 минут. Им предстояло выполнить ряд заданий, проявив силу, выносливость и показав слаженную работу.

Перед стартом игры участников напутствовал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

"Желаю всем высоких результатов и победы. Помните, что вы потомки победителей, а не рабов, будьте достойны памяти предков!" - сказал он.

Руководитель направления по патриотическому воспитанию Тюменского областного совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кривошеин рассказал в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия", что игру проводят в восьмой раз, она набирает все большую популярность.

По его словам, организатором выступил областной совет ветеранов, но все получилось благодаря участию в мероприятии партнеров – Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, ветеранов Вооруженных сил, участников боевых действий, союза военных инженеров.

"Здесь неравнодушных нет, мы все понимаем значимость этого мероприятия и нашу ответственность за него как представителей старшего поколения. Всегда говорю, что учить детей только надевать-снимать противогазы и собирать-разбирать оружие –мало. Проведение специальной военной операции показало, что это существенная недоработка. Нужно не только усиливать военно-патриотическое воспитание, но и расширять перечень специальных навыков, которыми должна обладать молодежь, чтобы мы могли быть уверены за будущее нашей Родины", - подчеркнул организатор.

В ходе мероприятия участники за ограниченное время преодолевали набор препятствий инженерно-штурмовой полосы, проделывали проходы в минном поле, стреляли, метали на точность гранаты, спортивные ножи, малые пехотные лопатки, оказывали первую медицинскую помощь, переносили раненого, вели разведку с оформлением боевых документов, переводили текст документа, захваченного у противника, оборудовали район размещения подразделения на местности, снаряжали магазины.

Сборка и разборка автомата в 2025 году усложнилась тем, что ребята делали это по двое, но каждый мог использовать в процессе только одну руку.

По словам участницы юнармейского отряда "Пламя", ученицы школы № 26 Алисы Артемовой, ее команда не раз занимала призовые места в этом соревновании. Она пояснила, что девочки выполняют задания наравне с парнями, все в команде друг другу помогают и ценят каждого участника.

"Для меня самое трудное задание – первое – искать азимут. А самое интересное – собирать-разбирать автомат и преодолевать стену с проемами", - поделилась девушка.

По итогам военно-спортивной игры команды-победительницы будут награждены кубками авторского исполнения, а участники, показавшие лучшие индивидуальные результаты – медалями и ценными призами.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завершит мероприятие угощение всех участников и зрителей армейской кашей от поваров детского морского центра "Алый парус".

Инна Кондрашкина